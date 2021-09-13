РИАМО - 13 сен. Задержан 39-летний сотрудник частной компании, который проводил обеззараживание в магазине «Магнит» на Совхозной улице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

9 сентября в Москве с признаками острой интоксикации госпитализировали женщину, ее мать-пенсионерку и 15-летнюю дочь. Бабушку и внучку спасти врачам не удалось. Предварительная экспертиза показала, что причиной смерти является острое отравление химикатами. СМИ сообщали, что семья накануне госпитализации купила арбуз в магазине «Магнит» на улице Совхозной.

«В настоящее время приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине», – отметила Иванова.

Специалисты осмотрели квартиры дома, взяли пробы воды, воздуха, бытовой химии, лекарств, продуктов, в том числе остатки арбуза.

С задержанным мужчиной проводятся следственные действия, добавила Иванова.