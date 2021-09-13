РИАМО - 13 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не носит военную форму, когда прибывает на учения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Представитель Кремля отметил, что президент часто использует элементы формы, однако не обязан ее носить – это никак не регламентировано.

«Глава государства сам принимает решение, как ему одеваться», – пояснил Песков.

Ранее Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап учений «Запад-2021».