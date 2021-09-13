РИАМО - 13 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства образно выражался о своем возможном уходе на карантин по коронавирусу, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин сообщил, что из его окружения многие болеют коронавирусом и добавил, что, возможно, «самому скоро на карантин придется».

Официальный представитель Кремля отметил, что Путин говорил образно.

За последние сутки в России выявлено 18178 новых случаев коронавируса. Всего стране зафиксировано 7 158 248 случаев инфицирования.

Врачи настоятельно советуют прививаться от Covid-19. Это поможет остановить распространение инфекции и спасти здоровье окружающих.

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