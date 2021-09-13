РИАМО - 13 сен. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, что в последнее время мошенники начали использовать новый способ обмана, связанный с порталом «Госуслуг», он назвал способы обезопасить себя, сообщает Nation News.

Вехов уточнил, что сейчас аферисты не представляются сотрудниками банка или представителями правоохранительных органов.

«Теперь они действуют от имени портала «Госуслуги», где зарегистрированы практически все граждане. Они посылают СМС или письмо по электронной почте о том, что якобы произошел сбой и необходимо пройти повторную регистрацию, либо актуализировать свои данные для получения социальных или иных выплат», — отметил Вехов.

При этом есть способы, чтобы не стать жертвой преступников. Для этого нужно активизировать оповещения по СМС на портале. И если кто-то попытается зайти в личный кабинет пользователя, то ему на телефон придет предупреждение. Только код из этой СМС-ки будет давать доступ.

«Если вы не совершаете никаких действий в этот момент, не открывайте сообщения. Это же относится к сообщениям с неизвестных адресов или официальных банковских номеров», — добавил эксперт.

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