РИАМО - 13 сен. Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией, сообщает Газета.ru.

С этого дня возобновятся и полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Регулярное авиасообщение с другими странами Россия прекратила 27 марта прошлого года из-за пандемии Covid-19.

Ранее перелеты возобновили с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Больше самолетов стали летать в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

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