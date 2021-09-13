РИАМО - 13 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству проработать вопрос оказания помощи малообеспеченным жителям, одиноким пенсионерам и многодетным семьям, которые хотят провести газ в свои дома по программе соцгазификации.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрели пункт социальной газификации в Истре. На мероприятии жители обратились к губернатору с просьбой поддержать малообеспеченных людей, которые планируют заводить газ в свои дома, воспользовавшись программой социальной газификации.

Андрей Воробьев дал властям команду проработать этот вопрос, отметив, что необходимо оказать помощь в покупке оборудования и прокладке сетей не только малообеспеченным семьям, но также одиноким пенсионерам и многодетным.

«Я дал поручение региональному правительству сформировать конкретные меры по поддержке социально незащищенных жителей Московской области при реализации программы социальной газификации в рамках нашего единого социального пакета и в первую очередь - по приобретению оборудования для отопления индивидуальных жилых домов», - сказал Воробьев.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.