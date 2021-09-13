РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 сен. С 6 по 12 сентября сотрудники административно-технической комиссии городского округа Люберцы выписали постановление на сумму более 1 миллиона рублей нарушителям за ненадлежащее состояние территории, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено пять постановлений на общую сумму 25 тысяч рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора, одно постановление на сумму 1 млн. 70 тыс. рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что с помощью фиксаций фотоловушек выявлено одно нарушение, выписан штраф на сумму 1 тыс. рублей за незаконный сброс мусора.