РИАМО - 13 сен. Выставка «Почтовая палеонтология» впервые откроется в подмосковной Коломне 17 сентября, гостей приглашают в местный краеведческий музей, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

На марках и конвертах, которые представлены на выставке, изображены доисторические животные и динозавры из коллекции палеонтолога, филателиста, члена Московского общества испытателей природы, Русского географического общества и Американского филателистического общества К.К. Тарасенко.

Выставку устраивают для популяризации филателистической культуры, ее развития и совершенствования.

Почтовая марка существует более 180 лет как знак почтовой оплаты. Со временем она стала интересным рассказчиком, помогающим расширить и углубить знания по истории, литературе, искусству, географии, биологии, геологии, палеонтологии.

Во время мультимедийной лекции на открытии выставки гости узнают об истории почтовых марок, истории почты, познакомятся с различными тематическими направлениями в филателии, более подробно будут рассмотрены коллекционные предметы палеонтологической тематики.