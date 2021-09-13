РИАМО - 13 сен. Денежную выплату за подготовку к Единому государственному экзамену стобалльников в Подмосковье получили 96 преподавателей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В Московской области 96 учителей, подготовивших двух и более стобалльников на ЕГЭ, получили выплату в размере 150 тыс. рублей», – сказала зампред правительства Подмосковья - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, данное денежное поощрение учителей по итогам ЕГЭ ввели в 2018 году. Оно стало ежегодным.

Каклюгина подчеркнула, что выплата является хорошей адресной поддержкой педагогов, чьи ученики показали высокие результаты на ЕГЭ.

«Среди учителей этого года есть те, кто подготовил более 5 стобалльников. Также много специалистов, которые получают такую выплату уже не первый год. Наши педагоги тратят много сил и времени на поддержку и помощь выпускникам. Мы ценим их непростой труд», – заключила Каклюгина.