РИАМО - 13 сен. Для лесной прогулки необходимо выбирать яркую и заметную одежду, с собой следует взять телефон. Родственников необходимо заранее предупредить о предполагаемом маршруте и времени возвращения, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«Отправляясь в лес, обязательно надевайте удобную и прочную одежду, желательно яркого цвета. Сообщите родным и друзьям о своем предполагаемом маршруте и времени возвращения. Не посещайте лесной массив в одиночку или без опыта ориентирования в незнакомом месте», - сказала старший участковый лесничий Спасского участкового лесничества Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Екатерина Демина.

Тем, кто потерялся, она посоветовала не паниковать, а постараться вернуться назад по своим же следам.

«Осмотритесь вокруг, возможно, вы увидите ориентиры: квартальный столб, просеки, траншею, болото и т. д. При этом важно сразу, как только обнаружится связь, позвонить в лесную охрану по номеру 8-800-100-94-00 или в службу спасения по номеру 112, описать совершенный вами к этому времени маршрут. Сохраняйте силы и помните, что к вам обязательно придут на помощь», - добавила Демина.

Так, на днях Деминой пришлось оперативно формировать поисковую группу, чтобы найти потерявшегося в лесу 60-летнего мужчину. Житель СНТ «Авангрард» отправился из деревни Рюховское Волоколамского округа за грибами, но сбился с пути и не смог самостоятельно выбраться из леса.

Для поиска грибника привлекли беспилотный летательный аппарат. Спасательная операция продолжалась 4 часа и завершилась успешно - мужчину удалось найти и вернуть домой.

Ранее в пресс-службе сообщили, что сотрудник Виноградовского филиала «Мособллеса» спас пожилого грибника из Воскресенска, который не мог выбраться из леса сам.

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