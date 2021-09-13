РИАМО - 13 сен. Еще 500 мест добавили для желающих протестировать сервис «По пути» в новой Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного Дептранса.

«Фокус-группа из первых 500 человек набралась меньше, чем за сутки, поэтому мы решили ее расширить. Успейте присоединиться по ссылке. Уже завтра запускаем тестирование: ярко желтые автобусы «По пути» будут ездить по ТиНАО, но пока только для участников теста», — сообщили в пресс-службе.

Правила те же: участники тестирования — только жители ТиНАО. Цена поездки — 1 рубль, в подарок — уникальная карта «Тройка». Тестирование проходит только в приложении «Московский транспорт».

«Такой интерес среди жителей ТиНАО показывает нам, что мы разработали важный и нужный сервис: его уникальность в том, что микроавтобусы и водителей обеспечивает городской перевозчик, при этом маршруты автобусов всегда разные. Они выстраиваются системой исходя из потребностей пользователей сервиса. По удобству он похож на такси, но тарифы будут значительно ниже — на уровне проезда в городском транспорте», — сказал заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

В столице планируют запустить первый в стране сервис перевозок по требованию «По пути». Жителям новой Москвы предлагают подать заявку на участие в тестировании сервиса за 1 рубль. Сначала сервис запустят в 4 поселениях – Сосенском, Десеновском, Воскресенском и Филимонковском. Персональный автобус будет забирать пассажиров на остановках, к которым его вызовут, и доставлять к станции метро «Прокшино».

Это позволит решить проблему транспортной доступности небольших поселений новой Москвы, где автобусов немного, а такси стоит дорого.