РИАМО - 13 сен. Четыре здания для поликлиник построят в Москве до конца года, строительство важной инфраструктуры продолжается. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, мэр Москвы Сергей Собянин поручил сделать медучреждения доступнее. И сейчас специалисты занимаются решением этой задачи.

«До конца текущего года планируется построить четыре здания для поликлиник в разных районах столицы на 1 370 посещений в смену суммарно», – сказал Бочкарев.

В частности, поликлинику для детей мощностью в 320 посещений за одну смену создадут на улице Полярной в Южном Медведкове. Для нее проложат дорогу площадью 8 тыс. кв. м.

«Новые корпуса для поликлиник появятся также в Алексеевском, Таганском и Бескудниковском районах», – сообщил Андрей Бочкарев.

Еще он подчеркнул, что постройке таких объектов уделяют много внимания и в новой Москве. Это зависит от потребности конкретных районов.

Ранее Собянин побывал в новом здании детско-взрослой поликлиники, которое располагается в Нагатинском затоне. Он отметил, что за последние годы в городе возвели 50 новых поликлиник.

«Вот эта 50-я – юбилейная. В ближайшие годы построено будет еще 30. Это микрорайоны, где идет реновация, новые микрорайоны Москвы, ну или где физически настолько уже износилась поликлиника, что уже требуется новую построить, потому что старую невозможно реконструировать», – сказал Собянин.