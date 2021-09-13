РИАМО - 13 сен. С этого года в Подмосковье малоимущие жители могут заключить социальный контракт. Такой возможностью уже воспользовались свыше 500 человек, они заключили контракты на общую сумму свыше 25 млн рублей, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития Ирина Каклюгина.
Она уточнила, что большая часть контрактов заключена на такие цели, как поиск работы и открытие своего дела, а размер выплаты составляет от 60 до 250 тыс. руб.
Подать заявление на такую услугу можно через региональный портал госуслуг (uslugi.mosreg.ru/services/881), МФЦ или управление социальной защиты по месту жительства.
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