РИАМО - 13 сен. С этого года в Подмосковье малоимущие жители могут заключить социальный контракт. Такой возможностью уже воспользовались свыше 500 человек, они заключили контракты на общую сумму свыше 25 млн рублей, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что большая часть контрактов заключена на такие цели, как поиск работы и открытие своего дела, а размер выплаты составляет от 60 до 250 тыс. руб.

«Напомню, как это работает: между малоимущим жителем и соцзащитой заключается социальный контракт, в котором прописывается специальная программа. Ее задача – помочь конкретной семье. Деньги выделяются, например, на поиск работы, открытие или расширение своего дела, фермерство. Срок действия контракта варьируется в зависимости от поставленной цели. Что удобно – с заявителем прописывается конкретный план действий, ему оказывается вся необходимая помощь. Мы видим, что программа уже пользуется популярностью», – рассказала Каклюгина.

Подать заявление на такую услугу можно через региональный портал госуслуг (uslugi.mosreg.ru/services/881), МФЦ или управление социальной защиты по месту жительства.