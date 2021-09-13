РИАМО - 13 сен. Открытие обновленной 4-этажной взрослой поликлиники на 750 посещений в смену – долгожданное событие для всех жителей Видного. Теперь качественная медицинская помощь стала доступнее для горожан, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов и глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

«Очень важно, что в модернизации медучреждения принимали участие врачи. Кому как не им знать все тонкости своей работы, понимать, что именно необходимо для лечения пациентов в самых комфортных условиях», - отметил Вячеслав Фетисов.

Обновленная поликлиника полностью укомплектована новой современной медтехникой. Здесь организовано разделение потоков больных и здоровых пациентов. На первом этаже разместились кабинеты неотложной помощи и травматолога. Появилось отделение профилактики, в котором можно пройти диспансеризацию за два часа. Здание поликлиники адаптировано для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

«До конца года по просьбам жителей еще заменим лифты - правительство Московской области уже выделило средства на это. Уверен, и пациенты, и врачи смогут оценить позитивные перемены», - подчеркнул глава муниципалитета Дмитрий Абаренов.