РИАМО - 13 сен. Сотрудник Виноградовского филиала «Мособллеса» спас пожилого грибника, который не мог выбраться из леса сам, сообщили РИАМО в комитете лесного хозяйства Московской области.

Информация о заблудившемся 74-летнем мужчине из поселка Цурюпы Воскресенска поступила лесничим из службы спасения. Тревогу забила жена грибника, обеспокоенная его долгим отсутствием. Мужчина отправился в лес в шесть часов утра, мобильный телефон он забыл дома.

На поиски потерявшегося грибника незамедлительно отправился участковый государственный инспектор по охране леса Виноградовского участкового лесничества Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» Юрий Абмосов.

«Не владея точными координатами местонахождения мужчины, я предположил, что он направился к тому месту, которое местные жители называют Кулички. Объехав популярные среди грибников лесные поляны, удалось найти уставшего мужчину», - сказал Абмосов.

К 18 часам мужчина уже был дома, медицинская помощь ему не потребовалась.