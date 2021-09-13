РИАМО - 13 сен. Концерт джазового квартета Игоря Бутмана был приурочен к праздничному дню присвоения городу Ступино почетного звания «Город трудовой доблести и славы».

«В годы войны Ступинские заводы ни на минуту не прекращали свою работу. В эти годы, несмотря на сложности и тяготы военного времени, рабочие выпустили с заводов свыше 7 тысяч тонн алюминиевого проката, обеспечили фронт более чем 27 тысячами винтов - это практически все самолеты, выпущенные в годы войны. Искренне благодарен президенту за поддержку этой инициативы «Единой России». Мы не могли остаться в стороне от такого события и сегодня наша концертная программа «Большой джаз» посвящена этому радостному дню», - сказал председатель Штаба Общественной поддержки «Единой России» Игорь Бутман.

Ранее Игорь Бутман принял участие в форуме сторонников партии «Единая Россия», который прошел в Ступине в этот же день. В своем приветственном слове народный артист отметил, что благодаря инициативам партии реализуется множество эффективных программ развития, при этом он также добавил, что не всегда все получается как хотелось, но особенно важным, по его мнению, является готовность партии нести ответственность за результат принятых решений.

Концерт прошел под открытым небом на главной площади города перед Дворцом культуры. Благодаря хорошей погоде, принять участие в концерте смогли более 3 тысяч горожан - любителей джазовой музыки. Окончилось мероприятие праздничным салютом.