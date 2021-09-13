РИАМО - 13 сен. Установка датчиков утечки газа в квартирах и домах поможет жителям Подмосковья избежать трагедии. Также областное Минэнерго намерено опубликовать список рекомендованного к установке оборудования, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

«Нужно оснащать свое жилье датчиками утечки газа. Это небольшая коробочка, которая ставится на высоте порядка двух метров ближе к газовой плите. С помощью анализатора она понимает, что произошла утечка газа и начинает издавать очень громкий и достаточно неприятный звуковой сигнал», – сказал Самарин.

Министр энергетики добавил, что так у человека будет возможность быстро перекрыть подачу газа и обратиться в соответствующие службы.

Самарин подчеркнул, что ведомство в скором времени утвердит перечень оборудования, рекомендованного к установке. Для жителей цены не будут высокими, это исключит спекуляцию. Также будет опубликован типовой договор на обслуживание этого оборудования.