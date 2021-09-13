РИАМО - 13 сен. Установка датчиков утечки газа в квартирах и домах поможет жителям Подмосковья избежать трагедии. Также областное Минэнерго намерено опубликовать список рекомендованного к установке оборудования, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.
Министр энергетики добавил, что так у человека будет возможность быстро перекрыть подачу газа и обратиться в соответствующие службы.
Самарин подчеркнул, что ведомство в скором времени утвердит перечень оборудования, рекомендованного к установке. Для жителей цены не будут высокими, это исключит спекуляцию. Также будет опубликован типовой договор на обслуживание этого оборудования.
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