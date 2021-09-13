РИАМО - 13 сен. В арбузе из магазина «Магнит», которым отравилась семья в Москве, нашли вещества для дезинсекции, сообщает ТАСС.

Ранее в столичное медучреждение с отравлением доставили членов одной семьи из квартиры на улице Совхозной. Они вместе ели арбуз, купленный в магазине на той же улице. Позднее пожилая женщина и ее 15-летняя внучка скончались в больнице.

«По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия »Магнит« обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых. <...> Вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Известно, что за несколько дней в «Магните» было продано порядка 73 т арбузов. Вся партия плодов снята с продажи как в Москве, так и в других регионах. Компания сотрудничает со следствием.

В ведомстве также заявили, что в настоящий момент риски для жителей дома на Совхозной улице отсутствуют. Опасный веществ в воздухе и воде не выявлено.

СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.