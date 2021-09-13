РИАМО - 13 сен. В арбузе из магазина «Магнит», которым отравилась семья в Москве, нашли вещества для дезинсекции, сообщает ТАСС.
Ранее в столичное медучреждение с отравлением доставили членов одной семьи из квартиры на улице Совхозной. Они вместе ели арбуз, купленный в магазине на той же улице. Позднее пожилая женщина и ее 15-летняя внучка скончались в больнице.
Известно, что за несколько дней в «Магните» было продано порядка 73 т арбузов. Вся партия плодов снята с продажи как в Москве, так и в других регионах. Компания сотрудничает со следствием.
В ведомстве также заявили, что в настоящий момент риски для жителей дома на Совхозной улице отсутствуют. Опасный веществ в воздухе и воде не выявлено.
СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.
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