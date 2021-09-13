РИАМО (РЕУТОВ) - 13 сен. Около 200 рабочих до конца сентября выйдут на завершение строительства проблемного объекта – 16-го корпуса ЖК «Новокосино-2» в подмосковном Реутове, сообщил глава городского округа Станислав Каторов во время посещения стройплощадки совместно с первым заместителем прокурора Московской области Андреем Ганцевым.

«Мы еще раз проверили соблюдение прав дольщиков, ответили на вопросы будущих жильцов и вместе с ними убедились, что работы идут в строгом соответствии с графиком. Внутри здания работают порядка 60 человек. Через месяц количество занятых на объекте увеличится почти до 200 человек, контрольный срок завершения строительства — начало 2023 года», - сказал Каторов.

По словам Ганцева, защита прав дольщиков сегодня находится на особом контроле Генпрокуратуры РФ и прокуратуры Московской области.

«Объект этот нам известен — по данному факту в свое время расследовалось уголовное дело в отношении руководителей компании-застройщика, которые, по версии следствия, недобросовестным путем похитили деньги граждан, в результате чего дом не был достроен. Всего в Московской области порядка 800 подобных проблемных объектов, и по каждому мы предпринимаем весь комплекс мер прокурорского реагирования», - сказал Ганцев.

Каторов напомнил, что совместно с правительством Московской области, областным Фондом защиты прав дольщиков и компанией ДОМ.РФ была проделана большая работа по подготовке проектов завершения строительства. Также ранее на объекте прошли подготовительные работы: завершилась техническая экспертиза, сотрудники МособлЦНИЛ исследовали всю конструктивную часть здания и прилегающие территории на безопасность и возможность дальнейшей эксплуатации, завершены геодезические, гидрометеорологические и экологические изыскания. Продолжается гидроизоляция паркинга, начата кладка внутренних стен, в середине сентября строители приступят к внешним отделочным работам и укладке кровли на малоэтажных секциях.

Строительство 16 корпуса ЖК «Новокосино-2» началось в 2014 году, первоначальный срок передачи квартир был намечен на конец 2019 года. Однако застройщик ООО «ЭкспертСтрой» не выполнил своих обязательств, а позже был признан банкротом. Ввод в эксплуатацию 11-секционного дома площадью более 120 тыс. кв. м на 1 396 квартир намечен на июнь 2023 года.