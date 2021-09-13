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РИАМО
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Пелагия Тихонова
13 сентября на канатной дороге «Лужники — Воробьевы горы» прошли масштабные учения.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В мероприятии приняли участие специалисты подведомственных организаций Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В частности, на учениях присутствовали специалисты столичного Пожарно-спасательного центра и водные спасатели Москвы.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
«Сегодня у нас небольшая ветреность. Мы хотели задействовать воздушные суда, но из-за погодных условий их использовать не будут», — рассказал заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Андрей Иванов.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Канатную дорогу на Воробьевых горах открыли в 2018 году, ее протяженность составляет более 700 метров.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Сложность объекта обусловлена тем, что при внезапной остановке канатной дороги восемь кабинок будут располагаться над акваторией Москвы-реки и доступ к ним будет возможен только по тросу.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
По замыслу учений, для спасения около 60 условных пострадавших пожарные использовали альпинистское снаряжение для работы на высоте, подъемные пожарные автолестницы и механизмы.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах при помощи плавсредств обеспечивала страховку и прием условных пострадавших.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
«При необходимости как в зимнее, так и в летнее время спасатели Московского авиацентра могут эвакуировать людей на борт воздушного судна беспарашютным способом при помощи лебедки», — отметил Андрей Иванов.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
По словам заместителя руководителя Департамента ГОЧСиПБ, объекту присвоили третий уровень опасности из-за того, что на сооружении могут одновременно находиться до 280 человек, а его высота над уровнем воды составляет 232 метра.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
«Этот уникальный объект требует внимания со стороны всех экстренных служб, но должен сказать, что за время эксплуатации дороги происшествий не было», — добавил Андрей Иванов.
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