РИАМО (РЕУТОВ) - 13 сен. В подмосковном Реутове завершены работы по асфальтированию более 35 так называемых «народных троп» — пешеходных дорожек во дворах и проложенных жителями, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.



«Как и было запланировано, до наступления осенне-зимнего периода мы благоустроили 37 участков пешеходных дорожек, благодаря которым наши жители «срезают» путь к метро, социально значимым объектам, остановкам общественного транспорта и магазинам», - сказал Каторов.

Он пояснил, что перечень адресов «народных троп» формировался по обращениям жителей на портал «Добродел» и через социальные сети. В него вошли наиболее часто упоминаемые адреса и те, где наблюдается высокая проходимость. Появилась благоустроенная дорожка через дворы по Носовихинскому шоссе к станции метро «Новокосино» — этот маршрут пользуется популярностью у реутовчан, и после проведенного ремонта позволяет сократить время в пути.

Общая площадь заасфальтированных тропинок только в Реутове превысила 3 тыс. кв. м. В частности, новые благоустроенные дорожки появились по адресам: улицы Ашхабадская, 19Б; Гагарина, 9; Головашкина, 5; Дзержинского, 8; Молодежная, 6; Некрасова, 12; Новогиреевская, 10; Котовского, 12; Лесная, 3; Южная, 13; проспект Мира, 4, 25/21 и 55; Юбилейный проспект, 44, 48; Носовихинское шоссе, 21; во дворе дома №8 по Юбилейному проспекту. Также были обустроены маршруты внутри дворовых территорий от дома №11 по Юбилейному проспекту до улицы Октября, 6; от Юбилейного проспекта, 12 до Носовихинского шоссе, 6 и другие.

«Стихийные тропинки во время дождей становятся непригодны для использования, а региональная программа по созданию или восстановлению пешеходной коммуникации помогает сделать маршруты более комфортными, особенно при неблагоприятных погодных условиях», - пояснил Каторов.

Программу «Народные тропы» запустили в Московской области в 2021 году, в ее рамках в регионе запланировано обустройство более 600 объектов.