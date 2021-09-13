РИАМО - 13 сен. Власти Подмосковья планируют создание на территории региона единой специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО), сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Одно из таких предложений – это единая организация и единый договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Второе – это вернуть плату за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в состав платы за содержание жилого помещения», – сказал Самарин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Министр энергетики добавил, что уже сейчас ведомство заключило соглашение о сотрудничестве с 83 специализированными организациями.

Также утвердили порядок договоров на техническое обслуживание на территории региона. С сентября текущего года ведомство перешло на порядок постоплаты за обслуживание газового оборудования. Важно отметить, что установлены предельные стоимости работ, выше которых цена вырасти не может, пояснил министр.