РИАМО - 13 сен. Новое здание детско-взрослой поликлиники, расположенной в районе Нагатинский Затон, примет первых посетителей уже в сентябре-октябре этого года, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
В понедельник новое здание осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Медучреждение находится по адресу: Судостроительная улица, д.46-50.
Основная часть взрослых пациентов этого района прикреплена к филиалу № 3 городской поликлиники № 67. Старое здание не соответствовало требованиям, предъявляемым к современной московской поликлинике. Кроме того, небольшая площадь старого здания не могла обеспечить комфортное пребывание растущему число пациентов.
Строительство нового объекта здравоохранения закончилось в прошлом месяце. Врачи старой поликлиники перейдут на работу в новое здание. В нем трудоустроят около 200 человек, в их числе 73 врача.
Высота здания – 6 этажей, площадь 9,9 тыс. «квадратов». Оно построено по индивидуальному проекту и максимально соответствует новому московскому стандарту поликлиник.
Потоки пациентов будут разделены. Это позволит избежать возникновения очередей и сделает ожидание приема более комфортным.
На нижних этажа будут расположены кабинеты, в которых принимают самые посещаемые врачи, на верхних - менее посещаемые специалисты.
Новая поликлиника будет оснащена современным оборудованием. Для приема взрослых закупили эхоэнцелограф, рентгенодиагностический аппарат, цифровой маммограф, аппарат УЗИ и другое.
Поликлиника будет обслуживать 54 тыс. взрослых и 7 тыс. детей. К женской консультации будет прикреплено более 16 тыс. женщин.
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