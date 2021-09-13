РИАМО - 13 сен. Новое здание детско-взрослой поликлиники, расположенной в районе Нагатинский Затон, примет первых посетителей уже в сентябре-октябре этого года, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В понедельник новое здание осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Медучреждение находится по адресу: Судостроительная улица, д.46-50.

«В Нагатинском Затоне идет активное строительство новых жилых комплексов. В программу реновации включены 54 дома. И мы обещали жителям, что не только предоставим им новое жилье, но и модернизируем всю инфраструктуру района», - сказал Собянин.

Основная часть взрослых пациентов этого района прикреплена к филиалу № 3 городской поликлиники № 67. Старое здание не соответствовало требованиям, предъявляемым к современной московской поликлинике. Кроме того, небольшая площадь старого здания не могла обеспечить комфортное пребывание растущему число пациентов.

Строительство нового объекта здравоохранения закончилось в прошлом месяце. Врачи старой поликлиники перейдут на работу в новое здание. В нем трудоустроят около 200 человек, в их числе 73 врача.

Высота здания – 6 этажей, площадь 9,9 тыс. «квадратов». Оно построено по индиви­дуальному проекту и максимально соответствует новому московскому стандарту поликлиник.

Потоки пациентов будут разделены. Это позволит избежать возникновения очередей и сделает ожидание приема более комфортным.

На нижних этажа будут расположены кабинеты, в которых принимают самые посещаемые врачи, на верхних - менее посещаемые специалисты.

Новая поликлиника будет оснащена современным оборудованием. Для приема взрослых закупили эхоэнцелограф, рентгенодиагностический аппарат, цифровой маммограф, аппарат УЗИ и другое.

Поликлиника будет обслуживать 54 тыс. взрослых и 7 тыс. детей. К женской консультации будет прикреплено более 16 тыс. женщин.