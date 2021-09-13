РИАМО - 13 сен. В столице с понедельника начнут массово подавать тепло в жилые дома. Подключение отопления по всему городу займет около 5 дней, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Подавать тепло по заявкам в социальные учреждения Москвы начали на прошлой неделе. Речь идет о школах, больницах и детских садах.

О начале отопительного сезона столичный мэр Сергей Собянин объявил во время посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» на юго-западе столицы.

«С сегодняшнего дня начинаем массовый пуск тепла. Как обычно, подключение тепла во всем городе займет примерно 5 дней», – сказал градоначальник.

К отопительному сезону подготовили все здания и сооружения города, около 74 тыс. объектов. Среди них 34,1 тыс. жилых домов, 8,8 тыс. соцобъектов, 30,8 тыс. объектов экономики, а еще инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.

Также на ТЭЦ подготовили необходимые запасы резервного топлива: 378,6 тыс. т мазута, 360,4 тыс. т угля и 24,9 тыс. т дизельного топлива.

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