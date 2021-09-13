РИАМО - 13 сен. Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Балашихе (88) и Мытищах (82), всего за это время в области выявили 758 случаев, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

68 случаев выявили в Одинцовском округе, 54 - в Раменском округе, 41 - в Подольске, 32 случая выявили в Люберцах.

28 случаев выявили в Солнечногорске, 27 - в Химках, по 25 - в Домодедове, во Фрязине, по 20 - в Чехове, Королеве, 18 - в Коломне, по 17 - в Орехово-Зуевском округе, Дубне, 15 - в Истре, по 13 - в Дмитрове, Шатуре. 12 случаев - в Серпухове, Бронницах, по 11 - в Красногорске, Павловском Посаде.

10 случаев заражения данной инфекцией зафиксировано в Жуковском, по 9 - в Клину, Талдоме, по 8 - в Пушкине, Щелкове, по 6 - в Богородском округе, Егорьевске, по 5 - в Лобне, Реутове, по 4 случая - в Долгопрудном, Воскресенске, Можайске, Черноголовке.

По 3 - в Котельниках, Наро-Фоминском округе, Ступине, Электростали, по 2 случая выявили в Дзержинском, Кашире, Лотошине, Лыткарине, Пущине, по 1 случаю — в Зарайске, Краснознаменске, Сергиевом Посаде, Шаховской, Электрогорске.

Ни одного случая не выявили в Молодежном, во Власихе, Звездном городке, Ивантеевке, Красноармейске, Ленинском округе, Волоколамске, Луховицах, Лосино-Петровском, Озерах, Протвине, Рошале, Рузе, Серебряных Прудах.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 758 случаев заболевания коронавирусом. Всего в настоящий момент в Московской области выявлено 431 378 случаев заболевания инфекцией. Скончались 7 974 человека. Выздоровели и выписались 377 254 человека.

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