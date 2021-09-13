РИАМО - 13 сен. Собаку Еву, которая сбежала в аэропорту Домодедово, ищут круглосуточно. В состав оперативной группы вошли волонтеры и кинологи, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Охват поиска составляет 1,3 тыс. гектар. Сотрудникам направлены фотографии питомица.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что собака выбежала из переноски до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет.

В аэропорту добавили, что информация о нахождении питомца на взлетно-посадочной полосе некорректная. Хозяйку информируют о ходе розыска собаки.