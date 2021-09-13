РИАМО - 13 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с хамством водителей частного перевозчика в городском округе Люберцы. Ранее пассажиры пожаловались на то, что водители фирмы «Ранд-транс» требуют только оплату наличными и не принимают соцкарты.

«Поступают жалобы от жителей на отказ водителей в льготном проезде. Для разрешения этой ситуации на этой неделе пройдет встреча администрации с представителями перевозчика», – сказала министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она добавила, что жалобы поступали в течение трех недель на водителей, работающих на маршрутах №№30, 32, 53, 538 и 940. Жители пишут, что водители хамят, не принимают социальные и банковские карты, а также требуют оплату наличными.

Глава Люберец Владимир Ружицкий отметил, что из-за таких ситуаций перевозчик «Ранд-транс», на сотрудников которого поступили жалобы, уволили двух водителей. Также с данной ситуацией в округе сейчас разбираются.

«У нас «Ранд-транс» – заметный, большой перевозчик. <…> Они должны проводить работу. Их бизнес <…> имеет специфику – это работа с людьми. <…> Пускай они проводят работу, отталкиваются от жалоб», – заключил Андрей Воробьев.