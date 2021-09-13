РИАМО - 13 сен. Еще 10 дворовых территорий Одинцовского округа комплексно благоустроят к 15 сентября. Тем самым муниципалитет полностью выполнит программу 2021 года по ремонту дворов – суммарно будут готовы 22 объекта, включенные в план. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«По программе комплексного благоустройства дворовых территорий в этом году нам осталось привести в порядок 10 дворов. В настоящий момент по всем объектам работы находятся в завершающей стадии, готовность каждого – порядка 90%. Из них 6 расположены в Звенигороде, 2 – в Одинцове, по 1 – в Назарьеве и Кобякове. Срок окончания работ – 15 сентября», – сообщил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа добавил, что программа комплексного благоустройства дворовых территорий в 2021 году также предусматривает установку 14 новых детских игровых площадок. Еще 10 современных объектов для детского досуга устанавливают в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Помимо этого, на территории муниципалитета продолжается благоустройство городской среды, основные работы сейчас идут в исторической части Звенигорода – в рамках реализации проекта «Звенигород — Гостиный Город», победившего в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. К настоящему моменту работы в Молодежном сквере выполнены на 85%, в сквере Саввы Звенигородского – 80%, на улице Ленина – 60%, на улице Московская – 45%.