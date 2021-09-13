РИАМО - 13 сен. Подготовку к праздничному оформлению подмосковных городов в преддверии зимнего сезона нужно начинать уже сейчас, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я прошу первую «пристрелку» по оформлению городов, по новациям сделать. Может это каток, горка, какие-то мероприятия. Очевидно, что на новогодние каникулы большое количество (людей - ред.) к нам приезжают. И, самое главное, жители в городах должны чувствовать это праздничное настроение. К нему нужно готовиться. Потому что настроение придет тогда хорошее, когда все будет соответствовать», – подчеркнул Воробьев на совещании с главами городских округов и руководящим составом правительства Подмосковья.

Он также попросил глав округов внимательно подумать и предложить какие-то интересные сценарии, которые можно будет реализовать в городах Московской области.

Также министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что в Подмосковье уже идет подготовка общественных территорий и парков к зиме.

Специалистам предстоит проверить подготовку лыжных трасс, катков и тюбингов к зиме, а также проверить исправность техники, которая их обслуживает.