РИАМО - 13 сен. За неделю жители Московской области в соцсетях стали чаще обращаться по темам, которые касаются вопросов дорог и транспорта, благоустройства, ЖКХ, сообщила министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

«Самый большой рост показали три темы: образование, энергетика и экология», — сказала Анастасия Звягина на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она отметила, что общее количество обращений за неделю практически не изменилось.

Всего поступило 5791 сообщение, что на 4% меньше предыдущей недели.

Как уточнила Анастасия Звягина, по теме дороги и транспорт количество обращений снизилось на 7%.