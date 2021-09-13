РИАМО - 13 сен. Сервисом онлайн-записи на осмотр объектов, выставленных на городские торги, с 2015 года воспользовались 160 тысяч раз, более 30 тысяч обращений поступило только в этом году. Такая опция доступна для бизнеса на Инвестиционном портале Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиционный портал Москвы является виртуальным офисом для столичных предпринимателей: его онлайн-инструменты помогают при реализации различных проектов. Один из популярных инструментов – сервис записи на осмотр объектов торгов. Он экономит время инвесторов и способствует принятию решения по участию в конкурсных процедурах. Сервис позволяет отправить заявку и в удобное для пользователя время осмотреть интересующий объект», – сообщил вице-мэр.

Сервис удобен и прост: зарегистрированный пользователь выбирает объект недвижимости и отправляет онлайн-заявку. Она будет отображаться в личном кабинете в блоке «Городские торги», где впоследствии можно отслеживать статус ее обработки. После с заявителем связываются специалисты Правительства Москвы для согласования удобной даты и времени осмотра. В случае необходимости заявку можно отозвать там же – в личном кабинете.

«Цифровые сервисы столичного инвестиционного портала, посвященные городской недвижимости, традиционно вызывают наибольший интерес у бизнеса. Сегодня на Инвестпортале доступно более 5,7 тысячи объектов, предназначенных для аренды и продажи. Осмотреть недвижимость можно не только очно, но и виртуально. Лоты с такой опцией в разделе «Имущество от города» обозначены специальной пиктограммой», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.