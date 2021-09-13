РИАМО - 13 сен. Все большие муниципалитеты Московской области на следующей неделе должны сделать презентации по организации поселков для врачей и медсестер, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что с рядом муниципалитетов были проработаны возможности организации таких поселков.

Он уточнил, что в Домодедове уже подобран участок площадью почти 17 га, где предполагается предоставить более 100 участков медикам. Глава округа планирует обеспечить их всех инфраструктурой за счет привлечения внебюджетного финансирования.

Также подобные поселки могут быть построены в Богородском и Дмитровском округах, Егорьевске, Клину, Ступине, Шатуре и Щелкове.

«Я предлагаю следующий алгоритм: что в Домодедове сделали – взять за стандарт. Соответственно, все большие муниципалитеты должны сделать презентацию поселка для врачей и медсестер», – отметил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.