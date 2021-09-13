РИАМО - 13 сен. В 31 округе Подмосковья подобраны 670 земельных участков для бесплатного предоставления врачам по региональной программе, сообщил зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Он напомнил, что июле был принят закон, который позволяет врачам получить безвозмездно на 6 лет земельный участок. Его могут получить врачи 36 специальностей.

Зампред отметил, что земельные участки, которые будут предоставлены врачам, должны быть площадью 8-15 соток. Они обязательно должны иметь дорогу с твердым покрытием, возможность подключения к электричеству и к газу по программе соцгазификации.

«Восемь земельных участков с июля были предоставлены конкретным врачам Подмосковья. <…> Участки предоставлены в городских округах Луховицы, Воскресенск, Пушкинский. Готовятся к предоставлению также в Воскресенске и Шаховской», – сказал Разин на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что под программу, предварительно, попадает более 3,5 тыс. врачей. Уже 2,5 тыс. врачей изъявили желание получить бесплатный участок по данной программе.