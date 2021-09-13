РИАМО - 13 сен. На этой неделе в Подмосковье откроют две поликлиники, расположенные в Красногорске и Чехове, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«На этой неделе открытие двух поликлиник. Это (микрорайон - ред.) Изумрудные холмы в Красногорске и смешанный стационар с поликлиникой в Чехове», - сказала Стригункова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Стригункова также добавила, что две новых поликлиники появятся в Реутове. Одну из них достроят в 2022 году. Строительство второй, рассчитанной на 750 посещений в смену, планируют завершить в ноябре этого года.

На минувшей неделе в Московской области открыли хирургический корпус в Ивантеевке и 4 поликлиники. Они расположены в деревне Путилково Красногорска, Подольске и Видном. Все объекты здравоохранения готовы принимать пациентов.