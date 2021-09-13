РИАМО - 13 сен. Веломаршруты очень востребованы жителями Московской области и этот проект будет реализован, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В воскресенье мы открыли первый веломаршрут - это Дмитров. Дорога будет построена от МКАД через Мытищи мимо Дубны. Это 137 км. Это самый большой, но не единственный маршрут. Также будет реализован проект из Одинцова от МКАД до парка «Патриот», из Мещерского парка через лесные массивы до Звенигорода и Рузы», - рассказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он отметил, что веломаршруты очень востребованы у местных жителей.

«Это не только велосипед. Это и прогулки, и самые разные активности, которые очень востребованы нашими жителями», - добавил Андрей Воробьев.

Он попросил глав муниципалитетов подойти серьезно к реализации этого проекта.

«Тех, кто не разобрался или тех, кто не верит – прошу поверить. Можно сейчас, можно с завтрашнего утра. Окончательно поверить, что этот проект будет реализован», - подчеркнул губернатор.

Губернатор отметил, что для реализации проекта нужно привлекать внебюджетные и бюджетные источники.

«Большое количество людей хотят поучаствовать в тех или иных форматах. Я думаю, что главы не должны сидеть сложа руки, а активно эти проекты реализовывать», - сказал он.