РИАМО - 13 сен. Проект «Туристические маршруты по Подмосковью. Сервис для региона» представили на XXV форуме современной журналистики «Вся Россия - 2021» в Сочи. Об особенностях туристического мультимедийного проекта «Путь-Дорога» рассказала его руководитель, заместитель главного редактора Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Елена Богдашкина.

Проект «Путь-Дорога» был запущен в конце 2019 года. Сервис призван стать помощником для городских жителей, которые выбираются в Подмосковье на отдых и за новыми впечатлениями. Еще одна цель проекта - объединить всех профессиональных путешественников и любителей на одной интерактивной площадке.

«Путь-Дорога» - это информационно-сервисный проект о путешествиях по Московской области. Основная идея нашего проекта в том, что Подмосковье - это регион с безграничным туристическим потенциалом и возможностями, которые необходимо развивать», - сказала Богдашкина, добавив, что особенно актуальным проект стал в период пандемии, когда для российских путешественников стала недоступна заграница.

Маршруты на любой вкус

Главным инструментом портала «Путь-Дорога» являются маршруты - готовые варианты для путешествий по Московской области. Сейчас на travel.riamo.ru предлагается более 160 идей для отдыха на любой вкус, сориентироваться в них помогает гибкая система фильтрации.

«Наши маршруты делятся, во-первых, по направлениям дорог. Мы взяли 9 основных направлений - автомагистралей и железнодорожных путей, по которым можно выехать из Москвы в Подмосковье. Например, пользователь перед поездкой на дачу может посмотреть, что еще интересного находится по его направлению», - отметила Богдашкина.

Также можно подобрать маршрут для путешествия по интересам. Это может быть, например, новогодняя поездка. В таком случае портал подскажет, в каких местах почувствовать неповторимую атмосферу праздника и найти необычные подарки близким.

Кроме того, доступны маршруты для любителей экстремальных видов спорта, для семей с детьми и других категорий пользователей со своими запросами.

Выбрать маршрут можно и по виду транспорта - предусмотрены варианты для автомобилистов, велосипедистов, пешеходов. Маршруты рассчитываются на стандартные выходные, то есть 1-2 дня.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>

Стать частью проекта

Еще один полезный сервис туристического портала «Путь-Дорога» - это персональные маршруты.

Каждый пользователь может создать уникальный турмаршрут по Подмосковью в своем личном кабинете. Для этого достаточно указать достопримечательности, которые хочется посетить, а также способ передвижения. Далее сервис сам предложит подробную карту маршрута, длительность путешествия и примерный километраж.

Личный маршрут можно сохранить в PDF-файле на смартфон. Также его можно в один клик перенести в «Яндекс.Карты» или Google Maps, чтобы сразу же отправиться в путешествие.

Благодаря «конструктору» маршрутов пользователи могут стать соавторами туристического проекта. Для этого необходимо отправить сконструированный маршрут в редакцию, самые интересные предложения будут опубликованы на сайте.

Открывать новое

На портале «Путь-Дорога» представлено большое количество статей о Подмосковье: исторические очерки, гиды, репортажи, интервью, а также «конструктор впечатлений» - тематические сезонные подборки мест, например, для пляжного отдыха или красивых осенних фотосессий.

На сайте собрана внушительная база с подробной информацией о 1,5 тыс. подмосковных достопримечательностей, городов, мест, и она постоянно пополняется. Открывать новые места помогают и сами пользователи-путешественники.

«Мы всегда очень радуемся, когда наши читатели и пользователи присылают нам свои объекты, которых у нас еще нет на сайте, и свои маршруты. Мы сразу берем их в работу, изучаем, добавляем, едем фотографировать, сами пробует проехать по маршруту», - сказала Богдашкина.

Она подчеркнула, что портал обладает уникальным архивом фотографий - снимков некоторых мест раньше никогда не было в интернете.

Поддерживать связь с читателями и получать оперативные отклики позволяют аккаунты проекта в соцсетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Это направление сейчас активно развивается.

Живые форматы

Летом прошлого года «Путь-Дорога» запустила подкасты о путешествиях по Московской области на основных профильных платформах. Ведущие подкаста делятся со слушателями своим туристическим опытом с предельной искренностью.

«Наши ведущие - сами любопытные путешественники. Они рассказывают о своих впечатлениях в аудиоформате. Это очень правдивый и очень живой формат», - подчеркнула Богдашкина.

Также в этом году авторы портала «Путь-Дорога» запустили блог-туры по Подмосковью, которые сразу же снискали популярность у travel-блогеров и журналистов. Состоялось уже 5 таких мероприятий, цель которых - популяризация отдыха в Московской области.

«Это потрясающая активная офлайн-акция. Мы поняли, что с блогерами нужно обмениваться аудиторией. Для этого мы берем их в бесплатное путешествие на целый день по одному из наших маршрутов. А потом блогер рассказывает об этом на своей площадке», - отметила Богдашкина.

По ее словам, благодаря блог-турам удалось создать коммьюнити, увлеченное путешествиями по Подмосковью.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>

Достижения и признание

Богдашкина подчеркнула, что проект «Путь-Дорога» планомерно развивается. По итогам 8 месяцев 2021 года он собрал 800 тыс. уникальных посетителей, что уже вдвое больше показателя за весь прошлый год. Количество просмотров в этом году достигло 1,5 млн.

Туристический проект РИАМО еще совсем молодой, но уже успел завоевать две награды. Так, в год запуска «Путь-Дорога» победила в престижном конкурсе «Золотой сайт - 2019». Проект признали лучшим среди сервисов и информационных порталов для выбора путешествий.

В этом году проект «Путь-Дорога» был отмечен специальным призом Союза журналистов России в рамках губернаторского конкурса в сфере журналистики и блогерства «Медиана», который проводился в Подмосковье впервые.

«Для нас это было неожиданно и почетно, потому что так высоко нас оценили наши коллеги-журналисты», - заключила Богдашкина.