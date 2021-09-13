РИАМО - 13 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Ступина с присвоением населенному пункту почетного звания «Город трудовой доблести».

«Все мероприятия, связанные с присвоением этого звания, мы должны провести на должном уровне», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

В сентябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». В том числе почетного звания удостоился подмосковный город Ступино. До этого звание было присвоено 32 городам.

Звание «Город трудовой доблести» утвердили в 2020 году в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.