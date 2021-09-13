РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 сен. Жители Котельников на минувших выходных посадили 300 деревьев и более 600 кустарников в рамках традиционной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В акции также приняли участие глава администрации городского округа Котельники Сергей Жигалкин, его заместители Александр Чуприн, Ирина Кузьмина, Ирина Копыльченко, Мария Галузо, начальник отдела по благоустройству Иван Жарков и члены Общественной палаты.

Теперь новые зеленые насаждения появились на территории детских садов, во дворах, в Томилинском и Кузьминском лесопарках, а также на благоустроенной в этом году Центральной аллее в микрорайоне Силикат. Были высажены ели, каштаны, клены, липы, разные сорта спиреи и другие кустарники и деревья. Адреса формировали на основании пожеланий жителей, также с учетом предложений Штаба гражданских инициатив.