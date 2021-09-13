РИАМО - 13 сен. В Подмосковье досрочно завершены работы по капитальному ремонту дороги к Гремячему ключу в Сергиево-Посадском городском округе, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Уже можно подъехать непосредственно к источнику, который очень популярен сегодня среди жителей», – сказал Гержик на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам министра, протяженность асфальто-бетонной дороги составляет 1,7 км. В ее составе обустроили 2 км тротуаров и мостовой переход. Посетили также могут воспользоваться двумя парковками. Кроме того, на дороге установили линии наружного освещения.

Гержик добавил, что подрядчик закончил работы на полгода раньше срока.

Гремячий ключ — источник на правом берегу реки Вондиги в 500 м южнее деревни Взгляднево в Сергиево-Посадском округе. Это самый большой и наиболее известный водопад Подмосковья, его высота почти 20 м.