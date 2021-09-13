РИАМО - 13 сен. Одиннадцать дорожных объектов, которые сейчас строятся в Подмосковье, необходимо своевременно сдать в эксплуатацию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дорожное строительство находится в активной фазе, часть объектов уже сдали: обход Коломны, Путилковское шоссе, развязки в Химках, Трехгорке, Солнечногорске», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

Глава региона подчеркнул, что в сентябре необходимо запустить движение по путепроводу на улице Фрунзе в Мытищах, а всего до конца года следует сдать 11 дорожных объектов. В их число входят дорога к Шереметьеву, Западный объезд города Электроугли, подъезд к школе в Электрогорске и к детскому реабилитационному центру в Подольске.

«Важно уложиться в срок, поэтому прошу всех, кто задействован, <…> эти объекты сдать», - подчеркнул губернатор.