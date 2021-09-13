РИАМО - 13 сен. В Подмосковье приступают к запуску отопления, чтобы при наступлении похолодания у жителей было тепло в квартирах, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Мы на 98,9% готовы к пуску отопления. Здесь и котельные, и тепловые сети, комплексный подход. <…> Мы сегодня уже начнем пуск тепла для того, чтобы как раз при понижении температур в домах уже была комфортная температура», - сказал Самарин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Самарин также добавил, что к пробным топкам в Подмосковье приступили в минувшую пятницу.

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