РИАМО - 13 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильному блоку регионального правительства подготовить предложения по вопросам установки датчиков утечки газа и регулирования деятельности компаний в этой сфере.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрели пункт социальной газификации в Истре. В ходе мероприятия Воробьев отметил важность законодательной проработки вопроса об установке датчиков утечки газа. По словам главы региона, необходимо внести поправки в Жилищный кодекс РФ.

«Нашим блоком энергетики, ЖКХ ведется большая работа по президентскому проекту газификации, или догазификации. Мы сегодня с Вячеславом Викторовичем Володиным обсуждали это. На площадке Государственной Думы пройдут слушания (по вопросу установки датчиков утечки газа – ред.)», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Губернатор подчеркнул, что все компании, которые оказывают услуги в сфере газификации, должны добросовестно выполнять свои обязательства.

«Существует проблема частных газопроводов. Я думаю, что мы ее решим вместе с главами. Эта тема остается, вовлеченность глав здесь принципиально важна. И что касается нашей лепты, мы также будем ее вкладывать», - добавил Воробьев.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.