РИАМО - 13 сен. Столичная прокуратура инициировала проверку после того, как школьница обнаружила в подъезде жилого дома 5-летнюю девочку в пижаме и тапках, сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенка обнаружили в подъезде на ул. Недорубова утром в понедельник. Сейчас девочке ничего не угрожает.

Пьяная мать ребенка доставлена в отдел полиции. Установлено, что девочка жила в неудовлетворительных условиях.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям родителей, а также исполнению уполномоченными органами требований законодательства о несовершеннолетних.