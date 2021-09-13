«На прошлой неделе я на свою почту получал подобные обращения. Соответственно, погода неустойчивая, и нам надо позаботиться, чтобы никто не простыл в многоквартирных домах и тепло было своевременным», - сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.