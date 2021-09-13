РИАМО - 13 сен. Отопление в многоквартирные дома Подмосковья должно поступить своевременно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«На прошлой неделе я на свою почту получал подобные обращения. Соответственно, погода неустойчивая, и нам надо позаботиться, чтобы никто не простыл в многоквартирных домах и тепло было своевременным», - сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Тепло начинают подавать тогда, когда 5 дней подряд среднесуточная температура не превышает 8 градусов.
Приоритетнее всего тепло традиционно получают социально значимые объекты, в первую очередь школы, поликлиники, больницы и детские сады.
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