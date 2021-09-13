РИАМО (РЕУТОВ) - 13 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Реутова Станислав Каторов дали старт движению автотранспорта на новом участке улицы Октября от дома №48 до путепровода через железную дорогу, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Открыли движение на участке улицы Октября от улицы Челомея до Проектируемого проезда вместе с председателем Мособдумы Игорем Юрьевичем Брынцаловым. Новая дорога сократила путь автомобилистов в промышленную зону нашего города, облегчила выезд на путепровод через железную дорогу и Носовихинское шоссе и разгрузила транспортный поток на Юбилейном проспекте. Также в ближайшее время приступим к работам по проекту запуска новых автобусов и маршруток на данном участке», - сказал Каторов.

Он также отметил, что на новом участке благоустроена и прилегающая территория: оборудованы новые тротуары и спуски, установлены светодиодное освещение и ливневая канализация. А в рамках областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» проходит дополнительное озеленение территории вместе с жителями.

«Местные жители сами говорили о важности этого объекта, и вот теперь вместо проблемного участка - новая четырехполосная дорога. Общая стоимость объекта - 45 миллионов рублей, проект реализовали в кратчайшие сроки в рамках государственно-частного партнерства», - сказал Брынцалов.

Подземные и дорожные работы проходили за счет средств инвестора — группы компаний «Гранель», а тротуары вдоль дороги, благоустройство прилегающей к ней территории и новое современное освещение финансировалось из областного и муниципального бюджетов.