РИАМО - 13 сен. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах денежного довольствия военнослужащим выше уровня инфляции. Об этом сообщает Газета.ru.

Данное поручение главы государства должно быть исполнено до 1 октября текущего года.

Ранее Минтруд страны назначил новые выплаты, которые положены супругам военнослужащих, проходящих службу по контракту в других странах.

Также в сентябре всем военнослужащим положена единовременная выплата в размере 15 тыс. рублей.