РИАМО - 13 сен. В столице утвердили стартовые условия для проведения открытого конкурса на право заключения договора купли-продажи 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Печатники», там построят ТЦ, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Такое решение приняли на заседании градостроительно-земельной комиссий Москвы.

Как отметила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, на данном земельном участке площадью порядка 1,6 га можно будет возвести торгово-развлекательный центр.

«Суммарная поэтажная площадь объекта составит 46 тыс. кв. м. Высота объекта не превысит 33 м», - добавила она.