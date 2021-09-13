РИАМО - 13 сен. Порядка 2,2 млн заявок поступило от жителей Москвы на участие в онлайн-голосовании на выборах 17-19 сентября, сообщает ТАСС.

Из них уже одобрили 1,8 млн заявок. Все заявления проходят обязательную проверку. Для этого может потребоваться время.

Стать участниками электронного голосования смогут жители столицы старше 18 лет после авторизации на портале mos.ru или в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Участники онлайн-голосования не смогут получить бюллетень на избирательных участках. После проверки они получат уведомление о включении в реестр электронных избирателей.

Участники дистанционного голосования могут выиграть квартиру, автомобиль и баллы акции #ВыбираемВместе, которые можно потратить на покупки в аптеках, продуктовых, спортивных и других магазинах, а также при посещении кафе и ресторанов.

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