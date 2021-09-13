РИАМО - 13 сен. Для транспортного обслуживания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Зеленограде планируют обустроить дорогу. Для этого подготовят проект планировки, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин, на заседании 10 сентября приняла решение о подготовке проекта планировки территории линейного объекта – участок улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ФОКа.

Площадь подготовки проекта планировки составляет 13,6 га.

Решение о строительстве комплекса было принято в июле. Для этого АНО «РСИО» предоставили земельный участок на пересечении Кутузовского шоссе и Проектируемого проезда 809. Площадь объекта составит порядка 3,9 тыс. кв. м.

Подготовку проекта планировки дороги будут проводить за счет бюджета города.