РИАМО - 13 сен. В ходе ссоры в общежитии в деревне Новинки в Солнечногорске был ранен мужчина, его госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления, которое произошло в ходе совместного распития спиртных напитков.

По данному факту возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.